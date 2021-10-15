Чтобы принять участие в перезапуске проекта "Україна має талант", кастинг следовало проходить как участникам, так и судьям. Ксения Мишина получила предложение попробовать себя в новом амплуа и решила пойти на кастинг.

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Как Ксения Мишина проходила кастинг "Україна має талант"

Сначала актриса волновалась, ведь впервые пробовала себя в таком образе.

Моя первая эмоция была – паника! Я же никогда раньше не была в таком амплуа, это же огромная ответственность, а я, как мне казалось, совершенно не готова к этому,

– поделилась Ксения Мишина.

Главная героиня 1 сезона "Холостячка" рассказала, что когда на кастинге села за стол с Евгением Котом, то смогла расслабиться. Она уловила суть своей работы и прошла это испытание "легко и круто".

Опыт, который получила на шоу

Впоследствии Ксения Мишина пересела за настоящий судейский стол. Она поделилась, что боялась, но одновременно восхищалась всеми участниками.

У нас было 10 съемочных дней и каждый день я сидела, открыв рот. Поэтому увидеть такое количество талантов и божественных наград, которыми обладают люди — это тоже награда и попадание в самое сердце,

– призналась актриса.

Знаменитость добавила, что столкнулась со своим страхами, но и бешеным количеством критики в ее сторону.

"Якобы "кто она такая“, "актриса — это не талант“. И я понимаю этих людей, ведь даже я сама себя хейтила, когда-то. Но если уж глубже понимать то, что происходит – это моя реальность, мой путь и мой опыт, просто немного за рамками комфорта, и в этом вся суть", – подытожила Ксения Мишина.



Ксения Мишина / Фото из инстаграма Ксении Мишиной

Отметим, на протяжении съемок первых выпусков шоу Ксения Мишина сталкивалась с неожиданными ситуациями:

В начале августа звезде стало плохо прямо на съемках "Україна має талант". Врачи диагностировали Ксении спазм мышц – она даже не могла разогнуть спину.

В одном из выпусков актриса решила попробовать свои силы. Когда участник демонстрировал свои умения стоять на гвоздях, Ксения Мишина также решила попрактиковать гвоздестояние. По ее словам, такое занятие помогает добраться до "глубин души".

Текст публикации Ксении Мишиной

Скажу честно, предложение стать судьей "Україна"має талант" ворвалось в мою жизнь совершенно неожиданно. Моя первая эмоция была – паника! Я же никогда раньше не была в таком амплуа, это же огромная ответственность, а я, как мне казалось, совершенно не готова к этому. Но придя на кастинг, сев за стол вместе с Женей, мы так быстро расслабились и ухватили самую суть нашей задачи в этом потрясающем шоу, что провели его легко и круто, и сомнений во мне не осталось ни на секунду. Тогда я объявила себе и всему миру, что готова к новому опыту и все буду для этого делать. И позже я оказалась уже за настоящим столом, перед настоящей сценой талант-шоу в окружении коллег и выпученными и от страха, и от восхищения глазами. Конечно, я столкнулась не только со своими страхами, но и с кучей хейта со стороны людей, мол "кто она такая“, "актриса – это не талант“. И я понимаю этих людей, ведь даже я сама себя хейтила, когда-то. Но если уж глубже понимать то, что происходит — это моя реальность, мой путь и мой опыт, просто немного за рамками комфорта и в этом вся суть. У нас было 10 съемочных дней и каждый день я сидела, открыв рот. Поэтому увидеть такое количество талантов и божественных наград, которыми обладают люди — это тоже награда и попадание в самое сердце.