Періс Гілтон з'явилася на публіці з нареченим: романтичні фото закоханих

Американська співачка Періс Гілтон готується до розкішного весілля з бойфрендом Картером Руемом. Артистка оприлюднила серію романтичних фото з обранцем.

На весілля Періс і Картера чекає увесь світ шоу-бізнесу. Артистка готує масштабне святування, про яке говоритимуть у різних куточках планети. А наразі вона насолоджується романтичним статусом нареченої.

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Нові фото Періс Гілтон з нареченим

Днями закохані позували на одному з заходів, які відвідали разом. Періс одягнула на подію стриману чорно-білу сукню довжини міді з принтом у клітинку. Талію підкреслила коротким білим ремінцем і поєднала вбрання зі стильними туфлями-човниками на підборах у тон.

Волосся зірка вклала рівно, а на обличчі зробила бездоганний макіяж у світлих відтінках з акцентом на очах. Довершила образ мінімалістичними діамантовими сережками.

Картер Руем ніжно обіймав і цілував кохану. Він позував поруч із нею у темно-синьому костюмі, білій сорочці та кедах.



Періс Гілтон з нареченим / Фото з інстаграму співачки



Періс Гілтон з нареченим / Фото з інстаграму співачки



Періс Гілтон з нареченим / Фото з інстаграму співачки



Періс Гілтон з нареченим / Фото з інстаграму співачки

Нагадаємо, Періс Гілтон отримала пропозицію від Картера Руема напередодні Дня закоханих. Тоді вона святкувала 40-річчя на приватному острові посеред океану. Чоловік запропонував світський левиці вийти за нього заміж і вона без вагань погодилася.

Картер подарував обраниці розкішну каблучку з 15 діамантами та літерою P з сапфірами. Вартість такої прикраси становить 2 мільйони доларів.