Відома модель Даша Хлистун днями відправилась до Франції для чергових зйомок. На особистій сторінці в інстаграмі вона опублікувала кадри з Парижу.

Дивіться також "Був присутній, коли вперше побачила світ": Зібров ніжно привітав свою доньку Діану з ювілеєм

Образ Даші Хлистун

Дружина "Холостяка" Максима Михайлюка позувала перед камерою у перлинній сукні з відкритою спиною та відвертим розрізом.

Даша Хлистун не доповнювала образ аксесуарами, тож найбільшу увагу привертала зміна іміджу. Тоді як раніше модель мала русяве волосся, тепер вона хизувалась модним блондом. Волосся дівчина вклала легкими хвилями.

Образ Даші Хлистун завершував лаконічний макіяж. Вона підкреслила вії тушшю, а губи нафарбувала нюдовим блиском.



Даша Хлистун на зйомках у Франції / Фото з інстаграму Даші Хлистун



Даша Хлистун на зйомках у Франції / Фото з інстаграму Даші Хлистун

Шанувальники активно реагують на зміну іміджу Даші Хлистун. Вони діляться враженнями від нової зачіски та образу: