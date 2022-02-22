Известная модель Даша Хлыстун на днях отправилась во Францию для очередных съемок. На личной странице в инстаграме она опубликовала кадры из Парижа.

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Образ Даши Хлыстун

Супруга "Холостяка" Максима Михайлюка позировала перед камерой в жемчужном платье с открытой спиной и откровенным разрезом.

Даша Хлыстун не дополняла образ аксессуарами, поэтому наибольшее внимание привлекла смена имиджа. Так как раньше у модели были русые волосы, теперь она щеголяла модным блондом. Волосы девушка уложила легкими волнами.

Образ Даши Хлыстун завершал лаконичный макияж. Она подчеркнула ресницы тушью, а губы накрасила нюдовым блеском.

Даша Хлыстун на съемках во Франции / Фото из инстаграма Даши Хлыстун

Даша Хлыстун на съемках во Франции / Фото из инстаграма Даши Хлыстун

Поклонники активно реагируют на смену имиджа Даши Хлыстун. Они делятся впечатлениями от новой прически и образа: