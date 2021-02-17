Періс Гілтон заручилась із бойфрендом Картером Руемом: чарівні фото біля океану

Світська левиця Періс Гілтон заручилась із бойфрендом Картером Руемом після року стосунків. Зірка вразила мережу чарівними фото заручин на березі океану.

Американська знаменитість Періс Гілтон повідомила про свої заручини. Вона сказала "так" на пропозицію одружитися від свого бойфренда Картера Реума.

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Періс Гілтон вийде заміж

Світська левиця повідомила, що бойфренд влаштував поїздку в "тропічний рай" на честь її 40-річчя. Сьогодні, 17 лютого, Періс Гілтон святкує день народження. Картер Реум вирішив зробити свято ще кращим.

Пара саме йшла на обід, прогулюючись на березі океану. В один момент Картер зупинився та освідчився дівчин, а вона сказалаі "так". Хлопець одягнув на палець Періс розкішну обручку з великим дорогоцінним каменем.

Коли ми йшли обідати вздовж пляжу, Картер підвів нас до будиночку, прикрашеного квітами, і опустився на одне коліно. Я сказала: "так", так назавжди. Немає нікого іншого, з ким я воліла би провести вічність,

– написала Періс Гілтон у своєму інстаграмі.

Фото заручин Періс Гілтон

Зірка позувала перед камерами у вишуканій білій сукні на довгий рукав з блискітками та пікантним вирізом до стегон. Пояс вдало підкреслив бездоганну фігуру знаменитості, а тонкі прозорі рукавички зі стразами додали витонченості.



Періс Гілтон заручилась / Фото з parishilton.com

Періс Гілтон поєднала вбрання з білими туфлями на високих підборах. Вона розпустила волосся та накрутила його в локони, доповнивши зачіску короною з камінцями. Look завершив розкішний макіяж. Світська левиця нафарбувала повіки коричневими та золотими тінями й підкреслила губи рожевим блиском.



Періс Гілтон заручилась / Фото з parishilton.com

Що відомо про стосунки Періс Гілтон та Картера Реума