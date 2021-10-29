Періс Гілтон показала весільні сукні, в яких піде під вінець

У лютому Картер Реум освідчився Періс Гілтон, вона відповіла "так". Відтоді закохані з головою занурились у підготовку до весілля, яке обіцяє бути одним з найграндіозніших у Голлівуді. У трейлері шоу Paris In Love світська левиця засвітила сукні, в яких піде під вінець.

40-річна зірка поки не розсекречує дату весілля з бізнесменом Картером Реумом. За останні вісім місяців вона мало розповідала про майбутню церемонію, але не тому, що підготовка велась неактивно, а тому що весь процес знімали для реаліті-шоу Paris In Love – "Закохана Періс".

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На ютубі проєкт стартує вже за два тижні, 11 листопада. Відтак у мережі з'явився трейлер усього сезону. У ньому показано:

як Періс Гілтон заручилась з бойфрендом Картером Реумом біля океану;

як наречених вітають зіркові друзі, серед яких Кріс Дженнер з коханим Корі Гемблом;

побачення закоханих на пляжі та обговорення їхнього медового місяця;

як світська левиця дефілює маєтком у кількох весільних сукнях.

Двохвилинний ролик розпочинається з зухвалої фрази Періс Гілтон: "Агов, с**ки, подивіться, хто виходить заміж". Натомість відео закінчується її слізьми й словами: "Я не впевнена, що зробила правильний вибір. Я просто не хочу залишатися самотньою назавжди".

Крім залаштунків майбутнього весілля, світська левиця засвітила кілька суконь, в яких ймовірно піде під вінець. Одна з них – класична з прозорою вставкою в зоні декольте. Інші ж пишні, зі шлейфами, бантами та квітковим декором.

Періс Гілтон у весільній сукні / Скриншот з відео

Періс Гілтон у весільній сукні / Скриншот з відео

Періс Гілтон у весільній сукні / Скриншот з відео Періс Гілтон у весільній сукні / Скриншот з відео Періс Гілтон у весільній сукні / Скриншот з відео Нагадаємо, раніше Періс Гілтон розповідала, що планує одягти раніше Періс Гілтон розповідала, що планує одягти 10 весільних суконь , а церемонію гулятиме три дні.

Трейлер весільного шоу Paris In Love: дивіться відео онлайн