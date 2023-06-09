Спостерігали за мамою: Періс Гілтон замилувала кадрами крихітного сина з чоловіком-бізнесменом

Співачка Періс Гілтон замилувала зворушливими кадрами із чоловіком-бізнесменом та 5-місячним сином. Вони захоплено дивилася репетицію її першого сольного виступу.

Світлинами артистка поділилася в Instagram. Нагадаємо, що хлопчика Періс Гілтон народила сурогатна мати.

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Днями Періс Гілтон відрепетирувала своє шоу, яке відбудеться в театрі Генрі Фонда у Голлівуді. Її сім'я Періс, зокрема і 5-місячний Фенікс, прийшла подивитися репетицію.



Син та чоловік Періс Гілтон дивляться її репетицію / Фото з її інстаграму

Її малюк був одягнений у білий костюм та мав великі сині навушники, які захищали його маленькі вуха від гучної музики. Чоловік Періс – Картер Реум – одягнув повсякденне вбрання синього кольору.



Син та чоловік Періс Гілтон дивляться її репетицію / Фото з її інстаграму

"Крихітка Фенікс дивиться, як я репетирую Stars Are Blind для мого великого шоу", – поділилася Періс. Схоже, що на сцені Гілтон виступала у сріблястій блискучій мінісукні та чоботях. Це був перший виступ знаменитості, де вона співала наживо.

Додамо, що 42-річна співачка та модель якийсь час приховувала народження дитини, але згодом показала сина та розкрила його імʼя. Виявилося, що назвали первістка Фенікс Беррон Гілтон Реум. Гілтон пояснила, що вигадала таке ім’я ще 10 років тому.

Нагадаємо, що Періс Гілтон познайомилась з Картером Реумом 15 років тому, а у 2019 році вони закрутили роман. Вже через рік пара офіційно підтвердила романтичні взаємини. Зіркова пара зіграла весілля 11 листопада, у маєтку покійного дідуся моделі.