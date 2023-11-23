Дві поп-легенди: Періс Гілтон захопила архівними фото з Брітні Спірс 17-річної давнини

Світська левиця Періс Гілтон оприлюднила в мережі архівні світлини з Брітні Спірс. Тоді їм було не більше 25 років.

Поп-легенди зробили спільне фото близько 17 років тому. Періс Гілтон пожартувала, що саме вони започаткували тренд селфі.

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Періс Гілтон показала архівні фото з Брітні Спірс

Брітні Спірс позувала на фото у білій атласній сорочці з комірцем, а Періс Гілтон – у сірому топі з блискучими бретелями та зі срібним ланцюжком на шиї. Їхні образи саме передавали атмосферу та стиль нульових.



Періс Гілтон і Брітні Спірс / Фото з інстаграму Періс Гілтон

Для одного з фото артистки одягнули обручі з чорними вушками. Аутфіти довершували їхні яскраві макіяжі (золоті тіні на очах та блиски для губ).



Періс Гілтон і Брітні Спірс / Фото з інстаграму Періс Гілтон

Фани з позитивом відреагували на їхні спільні фото. Архівні кадри зібрали безліч вподобань та коментарів.

"Найзнаковіший момент в історії";

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