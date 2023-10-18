Про це Спірс написала у своїх мемуарах. Відомо, що співачка на початку своєї кар'єри (20 років тому) зустрічалася з Джастіном Тімберлейком.
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Тімберлейк змусив Брітні Спірс зробити аборт
Спірс зізналася, що їй досі боляче через те, що коханий не захотів мати з нею спільну дитину.
Зірка зізналася, що дуже кохала Джастіна мріяла про сім'ю з ним.
Джастін не був радий вагітності. Він сказав, що ми не готові до народження дитини, що ми надто молоді. Впевнена, що люди зненавидять мене, але я погодилася не народжувати дитину,
– заявила Брітні.
Артистка досі не впевнена, чи правильним було це рішення.
"Якби це було надано мені самій, я ніколи цього не зробила б. І все ж Джастін був упевнений, що не хоче бути батьком", – додала Спірс.
Стосунки Брітні Спірс та Джастіна Тімберлейка: коротко
- Вони познайомилися на дитячому шоу "Клуб Міккі Мауса", коли Брітні було лише 12, але стосунки між ними зародилися значно пізніше.
- Зірки почали зустрічатися у 1997 році. Їхній роман протривав 5 років. Розрив Брітні з Джастонім став для фанатів справжнім шоком. Досі невідома причина розставання.
- Майже одразу після цього Тімберлейк почав зустрічатися з акторкою Камерон Діаз, проте стосунки не склалися. Вперше він став батьком у 2015 році. Сина йому народила Джессіка Білл. Три роки тому вони вдруге стали батьками.
- А от Брітні, очевидно, хотіла якнайшвидше створити сім’ю. Співачка стала мамою вже у 2005 році. Вона народила сина Шона від танцюриста і репера Кевіна Федерлайна. Через рік вона народила ще одного сина Джейдена.