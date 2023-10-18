Про це Спірс написала у своїх мемуарах. Відомо, що співачка на початку своєї кар'єри (20 років тому) зустрічалася з Джастіном Тімберлейком.

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Спірс зізналася, що їй досі боляче через те, що коханий не захотів мати з нею спільну дитину.

Зірка зізналася, що дуже кохала Джастіна мріяла про сім'ю з ним.

Джастін не був радий вагітності. Він сказав, що ми не готові до народження дитини, що ми надто молоді. Впевнена, що люди зненавидять мене, але я погодилася не народжувати дитину,

– заявила Брітні.

Артистка досі не впевнена, чи правильним було це рішення.

"Якби це було надано мені самій, я ніколи цього не зробила б. І все ж Джастін був упевнений, що не хоче бути батьком", – додала Спірс.

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