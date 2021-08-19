Перейшов усі межі, – Леся Нікітюк емоційно відповіла на закиди Дурнєва щодо її зросту

Українська телеведуча та блогерка Леся Нікітюк обурено відповіла на "жарти" шоумена Олексія Дурнєва. Блогер говорив про те, що дівчата зі зростом 183 сантиметри можуть працювати "лише на залізниці". Такі слова не на жарт розізлили Нікітюк.

В одному зі своїх відеоблогів шоумен Олексій Дурнєв висловився про високих жінок, зокрема тих, ріст яких перевищує 180 сантиметрів. Він вважає, що з таким ростом можна "працювати тільки на залізничній дорозі".

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Чоловік також додав, що "всі красиві дівчата – невисокі". Фрагмент відео українська телеведуча та блогерка виклала в інстаграмі.

Леся Нікітюк відповіла Дурнєву

Знаменитість не стерпіла надмірних жартів щодо свого зросту. Вона записала саркастичне відео, в якому показала себе провідницею в поїзді. У ролику Леся Нікітюк пригадала й інших високих зірок – Катерину Осадчу, Машу Єфросиніну, Олю Полякову.

"Провідниця Леся Іванівна Нікітюк, поїзд номер 1340 Київ – Лисичанськ. Проходимо, постіль міняємо, чай розносимо. З дитинства вимушена працювати на залізничній дорозі, тому що зростом вище 180 і, відповідно, не гарна. Але радує той факт, що я тут не сама. Зі мною мої подруги, мої колеги, від слова "колія", я передаю їм привіт. Маша Єфросиніна – 12 вагон, Катерина Осадча – 16 вагон, Оля Полякова сьогодні не на зміні, привіт", – висловилась у відео Нікітюк.

Під відео телеведуча додала, що в сучасному суспільстві недопустимо ображати людей через зовнішність. Вона зазначила, що Олексій Дурнєв у своїх відео не називає її імені та закриває обличчя.

Я думала, що ми давним-давно живемо в толерантному суспільстві, якому не з руки ображати людей через вагу, зріст, колір шкіри! Але серед нас, на жаль, є людина, яка у своїх відео не називає моє ім'я, закриває моє обличчя. Але зараз він перейшов усі межі. Опущуся на секунду до твого рівня гумору і скажу так, щоб тобі було зрозуміло: "Ти зі своїм зростом бачив тільки пілотку провідниці!"

– написала блогерка.

Для перегляду усіх відео гортайте праворуч:

Зауважимо, що раніше поведінку Олексія Дурнєва засудила Маша Єфросиніна. Зірка запропонувала чоловікові взяти участь у її програмі "Екзамен", а блогер погодився. Але згодом неочікувано заявив в інстаграм-сторіз, що не піде на інтерв'ю, бо Маша "не може зрозуміти – вона суперзірка з минулого чи інтерв'юєр".

Єфросиніна відповіла, що цікавилась Олексієм як особистістю, але не хоче чекати його у себе в програмі, якщо він дозволяє собі так висловлюватися про жінок. "Це якось низько, Льоша. Прикро, не по-чоловічому, не по-пацанськи", – наголосила ведуча.

Реакція мережі

Додамо, Олексій Дурнєв закінчив університет радіоелектроніки, але вирішив не працювати за фахом і пішов у журналістику. Став відомий як автор програми "Дурнєв + 1". Шоу було популярним, але перестало виходити через 3 роки. Після цього Олексій довго не з'являвся на екранах, але з 2018 року займається проєктами у блозі на ютубі: "Дурнєв дивиться сторіз" і "Дурнєв псує все".

Підписники Лесі Нікітюк здебільшого підтримують телеведучу та засуджують шоумена. У коментарях її підтримали зірки – Олександра Заріцька й Маша Єфросиніна.