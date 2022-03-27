"Перевзулась у повітрі": у мережі критикують блогерку Алхім, яка називала Путіна "красунчиком"
Джерело:інстаграм Анни Алхім
Інстаграм-блогерка з Дніпра Анна Алхім кілька років тому ствердно відповіла на запитання, чи є Путін "красунчиком". Тепер, коли дівчина активно висвітлює новини про війну в Україні, їй пригадують її позицію.
Українська блогерка Анна Алхім відома насамперед завдяки інстаграму, де веде свій блог. Під час повномасштабної війни вона висвітлює події у сторіз та публікує прохання про допомогу від підписників. До того ж у шапці профілю вона розмістила підпис: "Росія, йди на***!".
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У мережі нещадно критикують Алхім
Та в мережі пригадали, як Анна Алхім у 2020 році позитивно висловлювалась про Путіна, який розв'язав війну проти України. Користувачі створили відеопорівняння її публікацій тепер та кілька років тому. Цей ролик поширюють в телеграм-каналах.
Днями блогерка опублікувала відео, де співає на камеру пісню "Скрябіна". Однак у коментарях лише критика за підтримку Путіна та швидку зміну риторики:
- "Ви ж казали, що Путін красунчик";
- "Як швидко прозріла, нічого, ми все пам'ятаємо";
- "Перевзулась у повітрі";
- "То Путін вже не красунчик, так, шм**а? Інтернет все пам'ятає. П**дуй в расею, чого ти";
- "Перевзулась на ходу, фу. Сором таким людям";
- "Ще одна мр*зота, яка хоче показати себе українкою, ніхто не забуде що ти шльондра російська, це Україна, тут в людей є мізки й пам'ять".
Що про це думає Анна Алхім
Блогерка різко відреагувала на такі відео. Вона присоромила телеграм-канали, що публікують такі відео у складний період й послала "на***" усіх, хто продовжує читати ці пабліки.
"Давай, щоб я ваші домашні відео не публікувала в мережі. І в різні телеграми. Збоченці **ані. Ви відправляєте своїх шестірок передати мені, щоб я вгомонилась, але продовжуєте ***чити долю. Не чіпайте мене. З вас і так сміється весь Дніпро. Хочете погратися, давайте. Потім мені дзвонити не треба".
Реакція Алхім / Фото з інстаграм-сторіз
Анна Алхім у "Миротворці"
- У 2020 році Анна Алхім ствердно відповіла на запитання в інстаграмі, чи є Путін "красунчиком". Згодом вона опублікувала відео, у якому заявила, що нібито не бачить потреби вибачатися за свою заяву. За словами Алхім, її засуджують нібито тільки "недопатріоти".
- Блогерка розповідала, що начебто допомагала воїнам з АТО, однак не афішувала цього. Відео завершилось словами: "я не знаю нікого крутішого, аніж Путін, і нікого впливовішого, аніж Путін".
- За скандальні висловлювання, заперечення російської агресії, антиукраїнську пропаганду Анну Алхім у 2021 році внесли у "Миротворець".