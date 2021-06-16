Перестав рухатися: Василіса Фролова розповіла, як ледь не втратила малюка

Успішна українська телеведуча Василіса Фролова 2,5 місяці тому стала мамою. Та пологи зірки були непростими. Вона зізналась, що взагалі могла втратити сина. Також ведуча розсекретила, скільки заплатила за пологи.

Відома українська телеведуча та новоспечена матуся Василіса Фролова у відвертому інтерв'ю розповіла про складні пологи. Зірка повідомила, що трохи переносила малюка – була на 41 тижні вагітності.

До слова Ведуча Іванна Онофрійчук скасувала друге весілля у Стамбулі

Василіса Фролова ледь не втратила сина

За словами телеведучої, малюк одного дня сильно штовхався, немов рвався на волю. Та згодом Василіса зовсім перестала відчувати рухи сина. Попри те, що він завжди рухався після сніданку чи солодкої їжі, цього разу Родіон завмер.

Мій випадок підтверджує, що правильні спеціалісти можуть зберегти здоров'я і життя дитини. Там йшлося про хвилини, навіть не на години. Як мені потім сказали, він не подавав артеріальних та дихальних ознак. Там було подвійне обвиття та гіпоксія,

– розповіла зірка.

Фролова зізналась, що дуже хотіла народжувати природно та готувалась до цього. Однак вона терміново змінила всі свої плани.

"Я все чекала на перейми, тому що дуже хотіла природно народжувати. За вечір до того він рухався дуже активно, а потім він замовк. Я поїхала робити КТГ і за виразом обличчя лікарів зрозуміла, що щось не те. Лікар сказав: "Негайно їдь до пологового". Мене мама везе, я плачу, я не відчуваю живота, от в чому жах. І лікар мені говорить: "Василісочко, народжувати будемо сьогодні, будемо робити кесарів розтин". Робили місцевий наркоз. Я перебувала на межі життя і смерті. Мені було настільки погано" – приголомшила ведуча.

Скільки коштували пологи

Василіса Фролова зізналась, що спочатку хотіла народжувати у державному пологовому будинку, але передумала. За пологи у приватній клініці зірка заплатила близько 3000 доларів (що становить близько 80 тисяч гривень).

"Треба ж ще обстежуватися під час вагітності, кесарів коштує дорожче, у мене був негайний кесарів. Я готувалася до природних пологів, планувала взагалі народжувати без епідуралки, закінчувала всі ці курси", – зазначила ведуча.

Інтерв'ю з Василісою Фроловою: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, раніше зірка розповідала про те, як завагітніла. За її словами, все сталося випадково й спонтанно. Саме з вагітності почалися стосунки Фролової та телевізійного продюсера Дмитра Котеленця.