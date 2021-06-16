Известная украинская телеведущая и новоиспеченная мама Василиса Фролова в откровенном интервью рассказала о сложных родах. Звезда сообщила, что несколько переносила малыша – была на 41 неделе беременности.

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Василиса Фролова чуть не потеряла сына

По словам телеведущей, малыш однажды сильно толкался, словно рвался на свободу. Но потом Василиса совсем перестала чувствовать движения сына. Несмотря на то, что он всегда двигался после завтрака или сладкой пищи, на этот раз Родион замер.

Мой случай подтверждает, что правильные специалисты могут сохранить здоровье и жизнь ребенка. Там речь шла о минутах, даже не о часах. Как мне потом сказали, он не подавал артериальных и дыхательных признаков. Там было двойное обвитие и гипоксия,

– рассказала звезда.

Фролова призналась, что очень хотела рожать естественно и готовилась к этому. Однако она срочно изменила все свои планы.

"Я все ждала схватки, потому что очень хотела естественно рожать. За вечер до этого он двигался очень активно, а потом он замолчал. Я поехала делать КТГ и по выражению лица врачей поняла, что что-то не то. Врач сказал: "Немедленно поезжай в родильное". Меня мама везет, я плачу, я не чувствую живота, вот в чем ужас. И врач мне говорит: "Василисочка, рожать будем сегодня, будем делать кесарево сечение". Сделали местный наркоз. Я находилась на грани жизни и смерти. Мне было настолько плохо" – ошеломила ведущая.

Сколько стоили роды

Василиса Фролова призналась, что сначала хотела рожать в государственном роддоме, но передумала. За роды в частной клинике звезда заплатила около 3 тысяч долларов (что составляет около 80 тысяч гривен).

"Надо же еще обследоваться во время беременности, кесарево стоит дороже, у меня было немедленное кесарево. Я готовилась к естественным родам, планировала вообще рожать без эпидуралки, заканчивала все эти курсы", – отметила ведущая.

Интервью с Василисой Фроловой: смотрите видео онлайн

Напомним, ранее звезда рассказывала о том, как забеременела. По ее словам, все произошло случайно и спонтанно. Именно с беременности начались отношения Фроловой и телевизионного продюсера Дмитрия Котеленца.