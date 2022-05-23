Український артист Сергій Бабкін на початку повномасштабної війни виїхав за кордон з родиною. Там він займається проведенням благодійних концертів.

До слова Наталка Денисенко про стосунки з чоловіком-військовим: "Не будуть такими, як раніше"

Сергій Бабкін про дітей

Виконавець поділився, що поза виступами він проводить час з родиною. Він пояснює дітям, чому не може бути з ними ще частіше.

У перервах між благодійними концертами… Багато проводимо час поза тимчасовим будинком. Діти дуже сумують. Говоримо з ними, пояснюємо, що раніше ми могли відмовитися від концертів і бути з ними. Нині ж Україна сильно потребує нашої допомоги, тому нам доводиться часто їхати,

– розповів Сергій Бабкін.

"Дякуємо нашій мамі та нашій няні за допомогу! Дякуємо всім, хто допомагає Україні", – додав музикант.



Сергій Бабкін з дітьми / Фото з інстаграму Сергія Бабкіна

Зауважимо, що на тлі війни в Україні між Іриною Горовою та її сином від Потапа виник конфлікт. Коли продюсерка вирішила повернутись до Києва, вона залишила дітей за кордоном, що дуже образило 13-річного сина. "Коли він дізнався, що я їду до Києва, він казав: "Як ти могла? Ти мене покинула".

Раніше дружина Сергія Бабкіна зізнавалась, що розкиснути їй не дозволяють діти. Вона ділилась кумедним випадком з життя.

"Вчора Єлисей дивився урок з англійської мови й на самому початку він голосно відповів : "Ми з України!". Він сказав це українською мовою. При тому, що він мову ще не вчив. І в цей момент у мене з'явилася величезна гордість, сила, віра! Мої діти дають мені силу! Наші воїни народжують гордість! Мої люди вселяють віру! Коли є такий захист, то зникають будь-які сумніви й ти знаєш, що все буде добре", – розповідала Сніжана Бабкіна.