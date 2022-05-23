Украинский артист Сергей Бабкин в начале полномасштабной войны уехал за границу с семьей. Там он занимается проведением благотворительных концертов.

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Сергей Бабкин о детях

Исполнитель поделился, что вне выступлений он проводит время с семьей. Он объясняет детям почему не может быть с ними еще чаще.

В перерывах между благотворительными концертами… Много проводим время вне временного дома. Дети очень унывают. Говорим с ними, объясняем, что мы раньше могли отказаться от концертов и быть с ними. Сейчас Украина сильно нуждается в нашей помощи, поэтому нам приходится часто ехать,

– рассказал Сергей Бабкин.

"Спасибо нашей маме и нашей няне за помощь! Спасибо всем, кто помогает Украине", – добавил музыкант.



Сергей Бабкин с детьми / Фото из инстаграма Сергея Бабкина

Отметим, что на фоне войны в Украине между Ириной Горовой и ее сыном от Потапа возник конфликт. Когда продюсер решила вернуться в Киев, она оставила детей за границей, что очень обидело 13-летнего сына. "Когда он узнал, что я уезжаю в Киев, он говорил: "Как ты могла? Ты меня бросила"".

Ранее жена Сергея Бабкина признавалась, что раскиснуть ей не разрешают дети. Она делилась забавным случаем из жизни.

"Вчера Елисей смотрел урок по английскому языку и в самом начале он громко ответил: "Мы из Украины!". Он сказал это на украинском языке. При том, что он еще не учил язык. И в этот момент у меня появилась огромная гордость, сила, вера! Мои дети дают мне силу! Наши воины рождают гордость! Мои люди вселяют веру! Когда есть такая защита, то исчезают какие-либо сомнения и ты знаешь, что все будет хорошо", – рассказывала Снежана Бабкина.