Переможці Євробачення-2021 відповіли на звинувачення у вживанні наркотиків

На Євробаченні-2021, фінал якого відбувся 22 травня в Роттердамі, перемогу здобув італійський гурт Måneskin. Після виступу виконавців почали звинувачувати у вживанні наркотиків. Рокери заявили, що проти наркотичних речовин і ніколи не вживали їх. Вони готові пройти тест на вміст наркотиків у крові.

У Нідерландах відгриміло Євробачення-2021. Перемогу на конкурсі здобула Італія. Бажане перше місце країні-засновниці конкурсу приніс драйвовий колектив Måneskin. Тепер у мережі активно обговорюють гурт. Вже гнавіть посипалися перші звинувачення.

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Переможців Євробачення-2021 звинувачують у вживанні наркотиків

Під час оголошення результатів голосування у фіналі соліста Måneskin – Даміано Давида запідозрили у вживанні наркотиків. Мережею шириться відео, як він схилився над столом і характерно склав руки, ніби щось нюхав.

Переможців Євробачення-2021 звинувачують у вживанні наркотиків: дивіться відео онлайн

Реакція Måneskin

Під час пресконференції, яка відбулася після фіналу, журналіст запитав Даміано, що він робив, коли схилився над столом і чи вживав кокаїн. Таке запитання образило музиканта. Він звернувся до присутніх й попросив більше не говорити про це.

Також Давид пояснив, що його колега Томас розбив келих. Артист категорично проти вживання наркотиків.

Переможець Євробачення-2021 про вживання наркотиків: дивіться відео онлайн

Гурт відреагував на такі закиди й на офіційній сторінці в інстаграмі. Переможці Євробачення-2021 наголосили, що такі звинувачення здивували їх. Музиканти готові пройти тест на наркотики, адже їм немає чого приховувати.

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"Ми справді вражені тим, що деякі люди говорять про те, що Даміано вживає наркотики. Måneskin справді проти наркотиків і ніколи не вживали кокаїн. Ми готові пройти тестування, бо нам нема чого приховувати. Måneskin тут, щоб грати свою музику. Ми дуже раді нашій перемозі на Євробаченні. Дякуємо усім за підтримку. Рон-н-рол ніколи не помре. Любимо вас!", – написали переможці в інстаграм-сторіз.



Переможці Євробачення-2021 про вживання наркотиків / Скриншот з інстаграм-сторіз Måneskin

Додамо, на Євробаченні-2021 Måneskin отримали 206 балів від журі та 318 балів від глядачів. Вперше за 31 рік італійці перемогли на пісенному конкурсі. Вже у 2022 році Італія прийме пісенне шоу!