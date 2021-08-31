Переможці Євробачення-2021 Måneskin прилетіли в Росію: перші фото

31 серпня 2021 , 21:14
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Джерело:

інстаграм Måneskin

Після перемоги на Євробаченні-2021 італійський гурт Måneskin здобув світову популярність і визнання. Після концертів у Бельгії та Польщі рокери прилетіли в Росію. Для чого вони з'явились у Москві, дізнавайтеся далі.

У Москву гурт Måneskin прилетів у понеділок, 30 серпня. Це перший візит італійців у Росію. У повному складі вони прибули на фан-зустріч, яку організував заборонений в Україні сервіс "Яндекс.Музыка". 

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Судячи з профілю сервісу в інстаграмі, захід відбувся у вівторок, 31 серпня, в московському парку імені Горького. Переможці Євробачення-2021 не співали для російської публіки, а лише фотографувалися та відповідали на запитання шанувальників. 

Як розповіли Måneskin, перші подарунки від фанів вони отримали по прильоту в Москву. Їм вручили рожеві шапки-вушанки, горілку та червону ікру. Вночі італійці спокійно розгулювали столицею Росії.

Гурт Måneskin у Росії / Скриншот з відео "Яндекс.Музыка" 

Гурт Måneskin у Росії / Скриншот з відео "Яндекс.Музыка"

До слова, співачка Manizha – представниця Росії на Євробаченні-2021 – не зачепила переможців Måneskin. Своїм фаворитом італійці назвали Україну – етнофольк гурт Go_A:

  • вони намагалися переспівати запальний трек SHUM;
  • соліст Даміано Давід слухав українську "Веснянку", повертаючись додому з Роттердама; 
  • ба більше, невдовзі Måneskin і Go_A випустять спільний трек, за написання якого взялись незадовго після Євробачення-2021. 
Автор: Марина Джура