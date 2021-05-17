Viva! Awards 2021: переможці премії

У неділю, 16 травня, в заміському комплексі поблизу Києва відгриміла церемонія вручення престижної премії Viva! Awards 2021. Імена знаменитостей, які цього року стали власниками бажаних статуеток – дізнавайтеся далі на Showbiz 24!

Церемонія нагородження Viva! Awards 2021 стала однією з тих світських подій, які в період карантинних обмежень відбулися в офлайн-форматі. Тому до неї прикута особлива увага публіки.

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Такою премією видання Viva! наголошує: "Далі буде!". Творці видання прагнули відзначити досягнення зірок, діячів культури та блогерів за цей непростий рік.

Переможці Viva! Awards 2021

Опора року: Маша Єфросиніна

Маша Єфросиніна Діджитал-прорив: Надя Дорофєєва

Надя Дорофєєва Королева інстаграму: Оля Полякова

Оля Полякова Артист року: Сергій Танчинець (гурт БЕZ ОБМЕЖЕНЬ)

Сергій Танчинець (гурт БЕZ ОБМЕЖЕНЬ) Благодійність: Катерина Кухар та Олександр Стоянов

Катерина Кухар та Олександр Стоянов Блогер року: Раміна Есхакзай

Раміна Есхакзай Прорив року: Стас Жирков

Стас Жирков Медіакар'єра року: Стас Гордєєв

Фото церемонії Viva! Awards 2021



Надя Дорофєєва на Viva! Awards 2021 / Фото Viva!



Катерина Кухар на Viva! Awards 2021 / Фото Viva!