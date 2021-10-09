Переможці композиторського конкурсу імені Скорика: кому дістались грошові винагороди

У п'ятницю, 8 жовтня, у Львові оголосили переможців Першого Всеукраїнського композиторського конкурсу імені Мирослава Скорика. Журі обрало трьох лауреатів, яким дістались грошові призи – від 45 до 20 тисяч гривень.

Церемонія нагородження відбулась у рамках Міжнародного фестивалю сучасної музики "Контрасти". Окрім грошей, переможці отримали шанс виконати свій твір на одному з концертів у Львівській національній філармонії імені Мирослава Скорика.

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Переможці Всеукраїнського композиторського конкурсу імені Мирослава Скорика

Максим Коломієць за твір Espenbaum – 45 тисяч гривень та участь у концерті-закритті 27-го фестивалю "Контрасти", який відбудеться 10 жовтня.

за твір – 45 тисяч гривень та участь у концерті-закритті 27-го фестивалю "Контрасти", який відбудеться 10 жовтня. Надія Курінна за твір Emanatio – 35 тисяч гривень.

за твір – 35 тисяч гривень. Євген Петров за твір "З'ява" – 20 тисяч гривень.

Що відомо про композиторський конкурс імені Мирослава Скорика

Зазначимо, до конкурсу було допущено 36 симфонічних творів від композиторів з різних куточків України – Києва, Харкова, Старобільська, Одеси, Умані, Чернівців і Львова.

Цьогоріч у Львові обрали перших лауреатів конкурсу, який присвячений пам'яті видатного українського композитора Мирослава Скорика. Він помер 1 червня 2021 року. Йому був 81 рік.

Захід покликаний підтримати симфонічну творчість нової генерації та зберегти традицій національної композиторської школи. Претендувати на грошову винагороду можуть музиканти, які є громадянами України, і мають не більше 40 років.