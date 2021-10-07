Романіст та прозаїк Абдулразак Гурна, який живе та працює у Великій Британії, отримав Нобелівську премію з літератури "за його безкомпромісне та співчутливе проникнення у наслідки колоніалізму та долю біженця у прірві між культурами та континентами".
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Що відомо про Абдулразака Гурну
Абдулразак Гурна народився у 1948 у Занзібарі у сім'ї мусульман арабського походження. Через політичні причини у країні переїхав у Велику Британію у 1968 році, відколи там і проживає. Чоловік два роки викладав в університеті у Нігерії, згодом, у 1982-му, захистив докторський ступінь в Кентському університеті у Великій Британії, а вже у 1985 став там викладачем, читаючи лекції про постколоніальну літературу.
Наразі як професор очолює аспірантуру на кафедрі англійської мови у цьому ж університеті в Кенті. Паралельно Гурна є редактором кількох видань, а також автором досліджень про низку сучасних постколоніальних письменників. За час своєї творчості Абдулразак Гурна був включений у шортлист премії Коста та Букерівської премії. Серед його прозових творів варто відзначити такі:
- "Пам'ять про від'їзд" (англ. Memory of Departure1987)
- "Шлях паломників" (Pilgrims Way, 1988)
- "Дотті" (Dottie, 1990)
- "Рай" (Paradise, 1994)
- "Захоплення тишею" (Admiring Silence, 1996)
- "Біля моря" (By the Sea, 2001)
- "Дезертирство" (Desertion, 2005)
- "Моя мати жила на фермі в Африці" (My Mother Lived on a Farm in Africa, 2006)
- "Останній подарунок" (The Last Gift, 2011)
- "Серце з гравію" (Gravel Heart 2017)
Згідно з правилами Нобелівського комітету, список потенційних кандидатів на отримання премії тримається в секреті, щоправда, букмекери вже робили свої прогнози. Переможцям Нобелівської премії 2021 року передбачають винагороду у 10 мільйонів шведських крон (близько 1,1 мільйона доларів).
Оголошення переможця Нобелівської премії з літератури: відео онлайн
Нобелівська премія: минуле і сьогодення
- Зазначимо, що у 2020 році Нобелівський комітет присудив премію американській поетці Луїзі Глюк "за унікальний поетичний голос, який з аскетичною красою робить індивідуальне буття універсальним".
- Щодо українських висуванців на Нобелівську премію з літератури у 2021 році, то таких не було. Щоправда, парламент голосував про висунення Ліни Костенко на Нобелівську премію у 2022 році.
- У 2021 році переможниця "Нобеля" з літератури 2018 Ольга Токарчук, яка має українське коріння, взяла участь в українському літературному фестивалі BookForum як онлайн-гість. Найяскравіші цитати з її розмови ви можете прочитати тут.