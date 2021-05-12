За традицією, масштабне шоу пройшло у O2 Арена, у Лондоні. В цьому році церемонія, організована коміком Джеком Вайтхоллом, зібрала 4 тисячі людей. Присутнім не потрібно було обов’язково носити маски і соціально дистанціюватися. Кожен мусив представити негативний тест на коронавірус.

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Розпочала церемонію група Coldplay, представивши новий сингл Higher Power.



Coldplay вразили ефектним виступом на Brit Awards 2021 / Фото RTE

Ірландська постпанк група Fontaines DC, що нещодавно була номінована на Греммі за свій другий альбом A Hero's Death, вчора на церемонії змагалася з BTS, Foo Fighters, Haim и Run The Jewels у номінації "Найкраща міжнародна група".

Селеста, Дуа Ліпа, Арло Паркс, реп-дует Young T & Bugsey, діджей і продюсер Джоел Коррі – були номіновані на три нагороди в цьому році.



Дуа Ліпа виконала попурі на церемонії вручення премії Brit Awards 2021 / Фото RTE

Джессі Вейр, танцювальний дует Bicep і репери AJ Tracey, J Hus і Headie One – кожен номінований двічі.

Арло Паркс, Гріфф, Дуа Ліпа, Олівія Родріґо, Rag'n'Bone Man і Pink також виступали під час церемонії.

Тейлор Свіфт отримала визнання за "величезний вплив на музику у всьому світі, а також за неймовірний репертуар і досягнення сьогодні", – заявили організатори премії.

Хто ще став лауреатом премії – читайте у списку переможців.

Brit Awards 2021: список переможців премії

Найкращий іноземний гурт – Haim

Найкращий іноземний співак – The Weeknd

Найкраща британська співачка – Дуа Ліпа



Дуа Ліпа на Brit Awards 2021 / Фото JMEnternational

Найкраща іноземна співачка – Біллі Айліш

Найкращий іноземний співак – J Hus

Вибір критиків – Гріфф

Найкращий британський гурт – Little Mix

Прорив року – Арло Паркс



Арло Паркс на Brit Awards 2021 / Фото JMEnternational

Найкращий британський сингл – Watermelon Sugar Гаррі Стайлс

Спеціальна нагорода "Ікона" – Тейлор Свіфт

Найкращий британський альбом – Дуа Ліпа Future Nostalgia

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Авторами статуетки в цьому році стали художники Йінка Ілорі і Ес Девлін. За їх задумом, кожен артист отримував не по одній, а по дві нагороди: велику і різноколірну фігурку (натхненну нігерійськими корінням Ілорі) і її металеву копію, з візерунком у вигляді лабіринту, що символізує непростий шлях артистів до успіху. Одну переможець може залишити собі, а іншу – подарувати кому завгодно: іншому номінанту, члену сім'ї, другу, колезі чи продюсеру.