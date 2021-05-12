По традиции, масштабное шоу прошло в O2 Арена в Лондоне. В этом году церемония, организованная комиком Джеком Уайтхоллом, собрала 4 тысячи человек. Присутствующим не нужно было обязательно носить маски и социально дистанцироваться. Каждый должен был представить отрицательный тест на коронавирус.

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Начала церемонию группа Coldplay, представив новый сингл Higher Power.



Coldplay впечатлили эффектным выступлением на Brit Awards 2021 / Фото RTE

Ирландская постпанк группа Fontaines DC, которая недавно была номинирована на Грэмми за свой второй альбом A hero's Death, вчера на церемонии соревновалась с BTS, Foo Fighters, Haim и Run The Jewels в номинации "Лучшая международная группа".

Селеста, Дуа Липы, Арло Паркс, рэп-дуэт Young T & Bugsey, диджей и продюсер Джоэл Корри – были номинированы на три награды в этом году.



Дуа Липа исполнила попурри на церемонии вручения премии Brit Awards 2021 / Фото RTE

Джесси Вейр, танцевальный дуэт Bиcep и рэперы AJ Tracey, J Hus и Headie One – каждый номинирован дважды.

Арло Паркс, Грифф, Дуа Липы, Оливия Родриго, Rag'n'bone Man и Pink также выступали во время церемонии.

Тейлор Свифт получила признание за "огромное влияние на музыку во всем мире, а также за невероятный репертуар и достижения сегодня", – заявили организаторы премии.

Кто еще стал лауреатом премии – читайте в списке победителей.

Brit Awards 2021: список победителей премии

Лучшая иностранная группа – Haim

Лучший иностранный певец – The Weeknd

Лучшая британская певица – Дуа Липа



Дуа Липа на Brit Awards 2021 / Фото JMEnternational

Лучшая иностранная певица – Билли Айлиш

Лучший иностранный певец – J Hus

Выбор критиков – Грифф

Лучшая британская группа – Little Mix

Прорыв года – Арло Паркс



Арло Паркс на Brit Awards 2021 / Фото JMEnternational

Лучший британский сингл – Watermelon Sugar Гарри Стайлс

Специальная награда "Икона" – Тейлор Свифт

Лучший британский альбом – Дуа Липа Future Nostalgia

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Авторами статуэтки в этом году стали художники Йинка Илори и Эс Девлин. По их замыслу, каждый артист получал не по одной, а по две награды: большую и разноцветную фигурку (вдохновенную нигерийскими корнями Илори) и ее металлическую копию, с узором в виде лабиринта, что символизирует непростой путь артистов к успеху. Одну победитель может оставить себе, а другую – подарить кому угодно: другому номинанту, члену семьи, другу, коллеге или продюсеру.