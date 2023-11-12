У 2010 році відбувся другий сезон талант-шоу "Україна має талант". До фіналу та заслуженої перемоги дійшла Олена Ковтун – незряча дівчина з Полтави, пригадує 24 Канал.

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Як Олена перемогла на талант-шоу

Олена Ковтун провела дитинство без батьків: тато помер, а мати відмовилась від неї через вади зору. 8 місяців у рік дівчина проводила в інтернаті для незрячих, а ще 4 – разом з бабусею та дідусем.

Ще в юному віці співочий талант Олени не можна було не помітити. Дівчина вступила у церковний хор за порадами бабусі. Також вона навчалась у музичному училищі та хотіла вступити в консерваторію, але побоялась. Тому Ковтун вирішила працювати на підприємстві Українського товариства сліпих у Полтаві. Також вона отримала кімнату в гуртожитку, що надали роботодавці.



Олена Ковтун / Фото з пінтересту

На заводі Олена зустріла коханого Сергія. Незабаром вони одружилися. Молоде подружжя отримувало невелику зарплатню та пенсію по інвалідності, тому їм допомагала родина.



Олена Ковтун з чоловіком / Фото з пінтересту

У 2010 році дівчина за порадою подруги вирішила спробувати свої сили на талант-шоу "Україна має талант" та поїхала до Харкова на кастинг. Вона якнайкраще показала себе з піснею Ані Лорак "Я повернусь" та перемогла у проєкті.

Кастинг "Україна має талант": дивіться відео онлайн

Мільйон гривень, який Олена отримала завдяки перемозі, вона витратила на трикімнатну квартиру, де живе з чоловіком.

Життя після перемоги

Після перемоги Олена Ковтун гастролювала в Україні та Росії, де брала участь у фестивалях з іншими незрячими співаками. Останніми роками вона виступала все рідше.

В Олени Ковтун, схоже, немає соцмереж, тому важко простежити, чим вона займається зараз. Однак ім'я переможниці шоу з'являються в анонсах інклюзивних акцій "Відчинилося життя".

Зауважимо, проєкт, що не має аналогів у Європі, заснувала у Львові Оксана Потимко, йому вже понад 15 років. У ньому беруть участь незрячі співаки, серед яких юні артисти віком від 9 років, а також до виступів долучається скрипаль-віртуоз Олександр Божик та інші відомі зірки.

9 травня інклюзивний концерт за участі дітей з різних міст країни, артистів гурту "Пікардійська терція", а також Олени Ковтун відбувся у Львові. Кошти з нього передали на потреби ЗСУ.

Концерт "Відчинилося життя": дивіться відео онлайн