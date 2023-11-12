В 2010 году прошел второй сезон талант-шоу "Україна має талант". До финала и заслуженной победы дошла Елена Ковтун – незрячая девушка из Полтавы, пишет 24 Канал.

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Как Елена победила на талант-шоу

Елена Ковтун провела детство без родителей: папа умер, а мать отказалась от нее из-за недостатков зрения. 8 месяцев в году девушка проводила в интернате для незрячих, а еще 4 – вместе с бабушкой и дедушкой.

Еще в юном возрасте певческий талант Елены нельзя было не заметить. Девушка вступила в церковный хор по советам бабушки. Она училась в музыкальном училище и хотела поступить в консерваторию, но побоялась. Потому Ковтун решила работать на предприятии Украинского общества слепых в Полтаве. Также она получила комнату в общежитии, предоставленном работодателями.



Елена Ковтун / Фото из пинтереста

На заводе Елена встретила любимого Сергея. Вскоре они поженились. Молодые супруги получали небольшую зарплату и пенсию по инвалидности, поэтому им помогала семья.



Елена Ковтун с мужем / Фото из пинтереста

В 2010 году девушка по совету подруги решила попробовать свои силы на талант-шоу "Україна має талант" и уехала в Харьков на кастинг. Она лучше показала себя с песней Ани Лорак "Я вернусь" и победила в проекте.

Кастинг "Україна має талант": смотрите видео онлайн

Миллион гривен, которую Елена получила благодаря победе, она потратила на трехкомнатную квартиру, где живет с мужем.

Жизнь после победы

После победы Елена Ковтун гастролировала в Украине и России, где участвовала в фестивалях с другими слепыми певцами. В последние годы она выступала все реже.

У Елены Ковтун, похоже, нет соцсетей, потому трудно проследить, чем она занимается сейчас. Однако имя победительницы шоу появляются в анонсах инклюзивных акций "Відчинилося життя".

Заметим, не имеющий аналогов в Европе проект основала во Львове Оксана Потимко, ему уже более 15 лет. В нем принимают участие незрячие певцы, среди которых юные артисты в возрасте от 9 лет, а также к выступлениям присоединяется скрипач-виртуоз Александр Божик и другие известные звезды.

9 мая инклюзивный концерт с участием детей из разных городов страны, артистов группы "Пикардийская терция", а также Елены Ковтун прошел во Львове. Средства из него передали на нужды ВСУ.

Концерт "Відчинилося життя": смотрите видео онлайн