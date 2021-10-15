Анна Неплях – переможниця "Міс Україна Всесвіт" 2021: добірка стильних фото красуні
У Києві 15 жовтня відбувся довгоочікуваний фінал конкурсу "Міс Україна Всесвіт", де перемогу виборола Анна Неплях. Дівчина активно веде свої сторінки у соціальних мережах й популяризує у них здоровий спосіб життя.
Цьогорічна власниця корони і титулу "Міс Україна Всесвіт" 2021 Анна Неплях працює моделлю і часто бере участь у фешн зйомках. Красуня має багато хобі й захоплюється моделінгом, подорожами та активним спортом. Вона публікує не тільки власні фото, де демонструє образи, але й атмосферні кадри, що її надихають.
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Переможниця "Міс Україна Всесвіт" Анна Неплях: чарівні фото
Що публікує "Міс Україна Всесвіт" / Фото з інстаграму дівчини
Що публікує "Міс Україна Всесвіт" / Фото з інстаграму дівчини
Що публікує "Міс Україна Всесвіт" / Фото з інстаграму дівчини
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Що публікує "Міс Україна Всесвіт" / Фото з інстаграму дівчини
Що публікує "Міс Україна Всесвіт" / Фото з інстаграму дівчини
Що публікує "Міс Україна Всесвіт" / Фото з інстаграму дівчини
Що публікує "Міс Україна Всесвіт" / Фото з інстаграму дівчини
Що публікує "Міс Україна Всесвіт" / Фото з інстаграму дівчини
Що публікує "Міс Україна Всесвіт" / Фото з інстаграму дівчини