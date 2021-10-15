Анна Неплях – переможниця "Міс Україна Всесвіт" 2021: добірка стильних фото красуні

23:45

У Києві 15 жовтня відбувся довгоочікуваний фінал конкурсу "Міс Україна Всесвіт", де перемогу виборола Анна Неплях. Дівчина активно веде свої сторінки у соціальних мережах й популяризує у них здоровий спосіб життя.