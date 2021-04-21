Учасниця шоу "Холостяк" 10 сезон Даша Ульянова не була надто відвертою на проєкті. Однак на своїй сторінці в інстаграмі тренерка куди менше соромиться пікантних кадрів, тому залюбки публікує їх у мережі.

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Еротичні фото Даші Ульянової

Переможниця "Холостяка-10" позувала перед об'єктивом на темно-коричневому тлі. Вона сиділа на підлозі та проникливо дивилась в об'єктив. Даша Ульянова постала перед камерою повністю оголеною, прикриваючи інтимні зони руками. Однак дівчина не прикривалась жодною тканиною чи вбранням, тому розкішне й струнке тіло найбільше привертало увагу.

Гарячий аутфіт тренерка доповнила кількома аксесуарами: масивною каблучкою та сріблястими браслетами на руці. Вона розпустила довге волосся й вирівняла його. На обличчі Даша Ульянова зробила гарний макіяж. Дівчина нафарбувала повіки темними тінями й підкреслила губи нюдовою глянцевою помадою.

Для перегляду усіх фото гортайте праворуч:

У коментарях під публікацією захоплюються формами Даші Ульянової: