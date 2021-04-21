Участница шоу "Холостяк" 10 сезон Даша Ульянова не была слишком откровенной на проекте. Однако на своей странице в инстаграме тренер куда меньше стесняется пикантных кадров, поэтому охотно публикует их в сети.

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Эротические фото Даши Ульяновой

Победительница "Холостяка-10" позировала перед объективом на темно-коричневом фоне. Она сидела на полу и проникновенно смотрела в объектив. Даша Ульянова предстала перед камерой полностью обнаженной, прикрывая интимные зоны руками. Однако девушка не прикрывалась никакой тканью или одеждой, поэтому роскошное и стройное тело больше привлекало внимание.

Горячий аутфит тренерша дополнила несколькими аксессуарами: массивным кольцом и серебристыми браслетами на руке. Она распустила длинные волосы и выровняла их. На лице Даша Ульянова сделала хороший макияж. Девушка накрасила веки темными тенями и подчеркнула губы нюдовой глянцевой помадой.

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В комментариях под публикацией восхищаются формами Даши Ульяновой: