Переможниця "Холостяка" розповіла, як приховувала стосунки з Михайлом Заливакою

У фіналі 11 сезону шоу "Холостяк" Михайло Заливако обрав Анну Богдан, з якою залишився після проєкту. Пара майже три місяці приховувала стосунки, живучи разом у Києві. Як це вдавалося закоханим, читайте нижче.

Зйомки 11 сезону романтичного реаліті-шоу "Холостяк" завершилися ще три місяці тому, однак до виходу в ефір пост-шоу "Як вийти заміж" пара не могла розсекречувати свої стосунки і, відповідно, з'являтися на публіці. Тому після повернення до України з Дубаї Михайло Заливако та Анна Богдан оселилися разом у Києві.

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Цілих три місяці спільного життя ми не виходили з дому, а якщо й виходили, то в різний час! У різних місцях паркували машини, відмовляли собі в банальному "сходити на побачення",

– розповіла Анна Богдан.

Вона додала, що лише кілька разів вони з Михайлом Заливакою гуляли парком. Пара виходила разом лише вночі, одягнувши капюшони і маски на обличчя. Однак завдяки тому, що закохані провели всі три місяці вдома, вони дуже зблизилися, дізналися сильні та слабкі сторони та навчилися підтримувати одне одного.

Переможниця "Холостяка" зауважила: найскладніше було мовчати про те, що вона щаслива, і приховувати стосунки від друзів.

Найважче, звичайно, було приховувати від друзів. Всім же цікаво, і всі хотіли дізнатися "чисто по секрету",

– з гумором написала Анна Богдан.

Михайло Заливако з Анею Богдан / Фото з інстаграму переможниці "Холостяка"

Стосунки Михайла Заливаки та Анни Богдан після шоу "Холостяк"