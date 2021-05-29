Протягом 2,5 місяців після завершення зйомок "Холостяка-11" Михайло та Анна приховували свої стосунки від публіки. Вони жили разом, орендували квартиру, проте згідно з правилами шоу не могли з'являтися у громадських місцях до виходу на екрани останнього епізоду сезону.

До теми Тепер є тільки ми, – Анна з "Холостяка-11" прокоментувала стосунки з Михайлом

У фіналі "Холостяка" Михайло зізнався Анні, що кохає її. І, як виявилося, ці слова мали вагоме значення для них обох. Тепер вони не приховують, що щасливі разом і будують спільне майбутнє.

Михайло Заливако про стосунки з Анною Богдан

Після виходу пост-шоу, де стало відомо про стосунки Михайла та Анни, чоловік оприлюднив пристрасне фото зі своєю обраницею. Вони позували, сидячи на бетонній плиті. Богдан сиділа на ногах Заливаки, міцно обіймала його та пристрасно цілувала.

"Холостяк" відповідав коханій взаємністю та мило усміхався. Тепер вони вже не приховують своїх почуттів, можуть разом з'являтися на публіці, гуляти, ходити в кіно, на побачення, як й інші закохані пари.

"Я тебе люблю", – з ніжністю написав Михайло під фото та доповнив допис емоджі у вигляді червоного сердечка.



Закохані Михайло Заливако та Анна Богдан / Фото з інстаграму Михайла Заливаки

У коментарях під дописом підписники Михайла вкотре наголошують, що фінал проєкту був несправедливим і Заливако лише зробив боляче Юлії "Зайці", якій спочатку дав надію, а потім забрав її.

"Вона тобі не пара. Довго ви разом не будете".

"Суцільне розчарування. Кохання немає".

"Навіщо казав слова кохання Юлі?"

"Михайле, де Юля?"

"Шкода "Зайку". Чи вона лише для шоу?"

Але є й ті користувачі мережі, які щиро вітають новостворену пару та бажають закоханим щастя.