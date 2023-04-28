Переможниця "Холостяка" Олександра Шульгіна вдруге завагітніла від американця

Олександра Шульгіна з 1 сезону "Холостяка" з Максимом Чмерковським знову вагітна. У червні минулого року вона народила доньку Анжеліку, а зараз чекає на другу дитину від американця.

У США Олександра Шульгіна переїхала після реаліті-шоу "Холостяк", яке знімали 2011 року, і досягла там успіху як мотиваційна ораторка. Від нареченого, який займається нерухомістю, вона народила доньку, а менш як через рік після пологів – знову при надії.

Читайте також Під російський трек і з нареченим колишньої: Дмитро Ступка зганьбився в день народження доньки

Олександра Шульгіна з "Холостяка" вагітна вдруге

Наше кохання потроїлося! Супермен і я чекаємо ще одну зірочку. А Анжелішка братика чи сестричку. Ми вже знаємо стать дитини, і я обов'язково скоро з вами поділюся. Але все поступово,

– зворушила Олександра Шульгіна.

"Дякую заздалегідь за ваші теплі слова! Знаю, що ви радієте нашому щастю разом з нами. Ох, а я пишу цей пост і плачу. Рівень моєї чутливості знову зашкалює", – додала переможниця "Холостяка".

Олександра Шульгіна з "Холостяка" вагітна вдруге / Фото з інстаграму мотиваційної ораторки

Цікаво, що з другою вагітністю її привітали зіркові друзі з України – Даша Квіткова, яка перемогла в 9 сезоні "Холостяка", співачка Міка Ньютон, ведуча Анна Олицька, з якою Шульгіна записала "найвідвертіше інтерв'ю за 35 років".