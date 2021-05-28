Переможниця "Холостяка-11" Анна Богдан зізналась, що хотіла покинути шоу

Обраниця "Холостяка" Михайла Заливаки Анна Богдан розповіла, що в один день на проєкті вона задумалась, чи не піти їй з шоу добровільно. Це було після подвійного побачення з Джессікою.

У 12 випуску шоу "Холостяк" 11 сезону Михайло Заливако обрав Анну Богдан та зізнався їй у коханні. Та до перемоги дівчина часто стикалась з непростими ситуаціями. Нещодавно вона розповіла про важкі моменти в шоу.

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Анна Богдан про участь у проєкті

Переможниця шоу розповіла, що коли Юля "Зайка" повернулась на проєкт, то вона не відчувала побоювання, що почуття Михайла до неї зникли.

Для мене було великим здивуванням повернення Юлії, вже вкотре. Але для мене не мало значення, з якою дівчиною я опинюся у фіналі,

– повідомила Анна.

Також Богдан зізналась, що на шоу їй доводилося плакати. На одному з побачень дівчина побачила, як Заливако цілується з іншою учасницею. Анна не приховувала, що Михайло зробив їй боляче і наголосила, що не розуміє, для чого це.

Була ситуація на проєкті, коли я не змогла стримати сльози. На подвійному побаченні з Джессікою я побачила їхній поцілунок з Мішею. Цим вчинком він зробив мені дуже боляче. Я навіть думала покинути проєкт,

– зізналась переможниця.

Також Анна розповіла, як переживала, коли Михайло зустрічався з іншими: "Я розуміла, на який проєкт йду, і що головний герой буде ходити на побачення з іншими учасницями. Я усвідомлювала, що поцілунки будуть, але як дівчині, якій сподобався хлопець, мені було це неприємно. Звичайно ж, мені хотілося, щоб Міша цілувався лише зі мною".

Зазначимо, після закінчення проєкту Анна Богдан стикнулась з хвилею хейту. Переможниця відповіла на критику та зазначила, що їй однаково, що говорять інші.