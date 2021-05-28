В 12 выпуске шоу "Холостяк" 11 сезона Михаил Заливако выбрал Анну Богдан и признался ей в любви. Но до победы девушка часто сталкивалась с непростыми ситуациями. Недавно она рассказала о трудных моментах в шоу.

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Анна Богдан об участии в проекте

Победительница шоу рассказала, что когда Юля "Зайка" вернулась на проект, то она не испытывала опасения, что чувства Михаила к ней исчезли.

Для меня было большим удивлением возвращение Юлии, в очередной раз. Но для меня не имело значения, с какой девушкой я окажусь в финале,

– сообщила Анна.

Также Богдан призналась, что на шоу ей приходилось плакать. На одном из свиданий девушка увидела, как Заливако целуется с другой участницей. Анна не скрывала, что Михаил сделал ей больно и подчеркнула, что не понимает, для чего это.

Была ситуация на проекте, когда я не смогла сдержать слезы. На двойном свидании с Джессикой я увидела их поцелуй с Мишей. Этим поступком он сделал мне очень больно. Я даже думала бросить проект,

– призналась победительница.

Также Анна рассказала, как переживала, когда Михаил встречался с другими: "Я понимала, на какой проект иду, и что главный герой будет ходить на свидания с другими участницами. Я осознавала, что поцелуи будут, но как девушке, которой понравился парень, мне было это неприятно. Конечно же, мне хотелось, чтобы Миша целовался только со мной".

Отметим, после окончания проекта Анна Богдан столкнулась с волной хейта. Победительница ответила на критику и отметила, что ей все равно, что говорят другие.