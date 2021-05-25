21 травня закінчився 11 сезон шоу "Холостяк". Головний герой Михайло Заливако попри те, що дав другий шанс Юлі "Зайці", обрав Анну Богдан. Більшість користувачів мережі не погодилась з рішенням "Холостяка" та розкритикували новоспечену пару.
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Анна Богдан відповіла на критику в мережі
Обраниця Заливаки заявила, що їй байдуже на думку інших, бо головне – що вона знає правду. Вона додала, що з Михайлом її звів збіг обставин. Анна Богдан заповнила анкету на проєкт завдяки наполегливості сестри.
Завдяки нашому спілкуванню в скайпі він зрозумів, що щось в мені його чіпляє. Завдяки тому, що я не боюся висловлювати свою думку і показувати справжні емоції – він побачив мене справжню,
– висловилась Богдан.
"У кожного з нас є свої мінуси й свої плюси. Немає людей ідеальних. Тому ми і вибираємо тих, з мінусами яких ми згодні миритися і, можливо, навіть дружити", – наголосила дівчина.
Анна повідомила, що прихильники їй ставлять багато питань стосовно того, чи вона досі разом з Михайлом. Та однозначної відповіді Богдан поки що не дала.
Так склалося, що більшість пар які зустрілися на проєкті, в реальному, часом рутинному житті – розходилися. І це нормально. Адже кожен день ми пізнаємо людину в різних життєвих ситуаціях... Впевнена, що кожному з вас це знайомо,
– підсумувала переможниця шоу.
Реакція мережі
Анна Богдан запитала у прихильників, як вони вважають, чи разом залишилась дівчина з "Холостяком", чи ні. Та підписники розділилися у своїх думках:
- "Дуже сподіваюся, що ви разом. І вся отрута, яку випускають люди, вас не зачіпає";
- "Скоріш за все, розійшлись";
- "Хотілося б, щоб були разом, але анонс випуску говорить про зворотнє";
- "Звісно, що разом. Це однозначно";
- "Розійшлися";
- "Звичайно разом...";
- "Звісно, розійшлись".