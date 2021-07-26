Американська бізнесвумен та світська левиця Кім Кардашян докладає всіх зусиль, щоб завжди мати бездоганний вигляд на фото. Нові кадри зірки розбурхали уяву фанів. Світлинами з відпочинку вона поділилась на особистій сторінці в інстаграмі.

Спекотно Ксенія Мішина звабливо засмагала в рожевому бікіні: фото

Пікантні фото Кім Кардашян

Знаменитість спокусливо позувала перед камерою у кришталево чистій воді. Вона написала під фото, що відправилась на улюблений острів, однак не зазначила, де саме перебуває.

Для гарячих кадрів Кім Кардашян приміряла бежевий купальник, який практично зливався з тілом і додавав фото особливої перчинки. Без уваги не залишилися й деталі її розкішної фігури – пишні груди, тонка талія та апетитні сідниці.

Світська левиця доповнила грайливий образ ковбойським капелюхом у тон до бікіні. Ним вона прикривала обличчя, на якому не було косметики. Волосся Кардашян розпустила та вклала хвильками.



Кім Кардашян / Фото з інстаграму зірки



Кім Кардашян / Фото з інстаграму зірки