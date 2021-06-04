Переможниця "Холостяка" Анна Богдан поділилась, що було найважчим на шоу

На шляху до перемоги на проєкту "Холостяк" 11 сезону Анна Богдан пройшла через багато труднощів. Дівчина зізналась, що найскладніше було усвідомлювати, що за нею постійно спостерігають.
Переможниця романтичного шоу "Холостяк-11" Анна Богдан та головний герой проєкту Михайло Заливако після випуску пост-шоу можуть більше не приховувати стосунки та разом з'являтися на публіці. До того ж парі не треба більше перебувати під прицілом камер.
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Що на шоу було найважче
Обраниця Заливака Анна Богдан поділилась, що найважчим виявилося якраз постійно бути під наглядом камер.
У мене не було такого досвіду, коли за тобою постійно спостерігають. Особливо важко було перші три тижні. Потім я намагалася відключатися і не думати про це. Хотілося тільки насолоджуватися спілкуванням з Мішою,
– розповіла учасниця проєкту.
Анна зізналась, що почувалась дуже незвично після фіналу, коли всі камери вимкнулися. Закохана пара нарешті відчула себе вільною.
"Не вірилося, що ми з Мішою тільки вдвох, ніхто за нами не спостерігає, можемо робити, що хочемо. Це таке забуте відчуття повної свободи", – додала Богдан.
Фінал та життя після "Холостяка-11"
- В останньому випуску шоу "Холостяк" Михайло Заливако зізнався у коханні Анні Богдан. Вона стала переможницею проєкту.
- Згодом стало відомо, що пара залишилась разом після завершення шоу. Вони приховували стосунки понад 2,5 місяці.
- 29 травня, вперше після вимкнення камер, Анна та Михайло з'явилися на публіці. Закохані відвідали вечірку.
- Пара також зізналась, що одне одного називають на ім'я. Та в телефоні коханого Анна підписана як Перчик, а він у неї – Мішка.