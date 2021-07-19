Переможниця "Холостяка-8" Іванна Гончарук вийшла заміж
Джерело:інстаграм Іванни Гончарук
Учасниця 8 сезону шоу "Холостяк" Іванна Гончарук вийшла заміж. Разом зі своїм нареченим вона одружилась в Грузії. Дівчина поділилась чарівним відео з весілля.
Головні герої 8 сезону "Холостяка" співак Рожден Анусі та Іванна Гончарук не зберегли стосунків після завершення проєкту. Однак поза шоу переможниця знайшла своє кохання.
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Переможниця "Холостяка" одружилась
Іванна Гончарук та Павло Забокрицький одружилися 18 липня. Весілля вони зіграли у містечку Сігнагі, що в Грузії.
Церемонія була особливою, адже разом з Іванною та її коханим також одружилися близькі друзі пари. Наречені навіть обрали однакові вбрання.
Наречені постали у прямих білосніжних сукнях довжини міді з відкритою спиною. Іванна вклала волосся пишними локонами та зробила на обличчі розкішний макіяж.
Весілля Іванни Гончарук / Фото з інстаграм-сторіз
Весілля Іванни Гончарук / Фото з інстаграм-сторіз
Життя героїв 8 сезону "Холостяка" після шоу
- Героєм восьмого сезону романтичного шоу став співак Рожден Анусі. У фіналі він обрав Іванну Гончарук, проте їм так і не вдалося побудувати міцні стосунки.
- Дівчина зізнавалась, що після участі в шоу їй було доволі некомфортно через увагу шанувальників. Тому вона відправилась в Туреччину з подругами, щоб відновитися. Потім вона почала зустрічатися з Павлом.
- Цікаво, що Рожден згодом зустрічався з іншою учасницею "Холостяка" Галиною, яка була суперницею Іванни у фіналі. Проте взаємини із цією дівчиною також не мали продовження. Наразі Рожден неодружений і працює над творчістю.