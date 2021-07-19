Главные герои 8 сезона "Холостяка" певец Рожден Ануси и Иванна Гончарук не сохранили отношения после завершения проекта. Однако вне шоу победительница нашла свою любовь.
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Победительница "Холостяка" вышла замуж
Иванна Гончарук и Павел Забокрицкий поженились 18 июля. Свадьбу они сыграли в городке Сигнаги, в Грузии.
Церемония была особенной, так как вместе с Иванной и ее возлюбленным также поженились близкие друзья пары. Молодожены даже выбрали одинаковые наряды.
Невесты предстали в прямых белоснежных платьях длины миди с открытой спиной. Иванна уложила волосы пышными локонами и сделала на лице роскошный макияж.
Свадьба Иванны Гончарук / Фото из инстаграм-сториз
Свадьба Иванны Гончарук / Фото из инстаграм-сториз
Жизнь героев 8 сезона "Холостяка" после шоу
- Героем восьмого сезона романтического шоу стал певец Рожден Ануси. В финале он выбрал Иванну Гончарук, однако им так и не удалось построить прочные отношения.
- Девушка признавалась, что после участия в шоу ей было довольно некомфортно из-за внимания поклонников. Поэтому она отправилась в Турцию с подругами, чтобы восстановиться. Потом она начала встречаться с Павлом.
- Интересно, что Рожден впоследствии встречался с другой участницей "Холостяка" Галиной, которая была соперницей Иванны в финале. Однако взаимоотношения с этой девушкой тоже не имели продолжения. Сейчас Рожден холост и работает над творчеством.