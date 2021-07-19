Главные герои 8 сезона "Холостяка" певец Рожден Ануси и Иванна Гончарук не сохранили отношения после завершения проекта. Однако вне шоу победительница нашла свою любовь.

Стоит знать Кристен Стюарт и сценаристка Дилан Мейер поженились, – СМИ

Победительница "Холостяка" вышла замуж

Иванна Гончарук и Павел Забокрицкий поженились 18 июля. Свадьбу они сыграли в городке Сигнаги, в Грузии.

Церемония была особенной, так как вместе с Иванной и ее возлюбленным также поженились близкие друзья пары. Молодожены даже выбрали одинаковые наряды.

Невесты предстали в прямых белоснежных платьях длины миди с открытой спиной. Иванна уложила волосы пышными локонами и сделала на лице роскошный макияж.


Свадьба Иванны Гончарук / Фото из инстаграм-сториз


Свадьба Иванны Гончарук / Фото из инстаграм-сториз

Жизнь героев 8 сезона "Холостяка" после шоу

  • Героем восьмого сезона романтического шоу стал певец Рожден Ануси. В финале он выбрал Иванну Гончарук, однако им так и не удалось построить прочные отношения.
  • Девушка признавалась, что после участия в шоу ей было довольно некомфортно из-за внимания поклонников. Поэтому она отправилась в Турцию с подругами, чтобы восстановиться. Потом она начала встречаться с Павлом.
  • Интересно, что Рожден впоследствии встречался с другой участницей "Холостяка" Галиной, которая была соперницей Иванны в финале. Однако взаимоотношения с этой девушкой тоже не имели продолжения. Сейчас Рожден холост и работает над творчеством.