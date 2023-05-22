Переможниця "Холостяка-12" Лозовицька вперше показала коханого: бурхлива реакція на фото з Праги

Переможниця "Холостяка-12" мало розповідала про особисте життя після проєкту. Та днями Катерина Лозовицька вперше показала бойфренда – утім, його вже критикують.

Катерина Лозовицька була небагатослівною щодо особистого життя та нових стосунків після завершення "Холостяка". Лише тепер переможниця романтичного реаліті-шоу вперше показала свого бойфренда.

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Катерина Лозовицька показала бойфренда

Переможниця "Холостяка" показала світлини з побачення, яке відбулося в Празі. Все розпочалось з романтичної вечері та продовжилось прогулянкою по місту.

Просто сказав, що в мене є 30 хвилин, щоб зібратись на побачення… Побачення в іншій країні. Немає нічого прекраснішого, ніж чоловік, який діє,

– поділилась Лозовицька.

Катерина позувала на фото у чорно-білій спідниці у горошок та відвертому молочному жакеті з вирізами. Дівчина приховала обличчя коханого – оприлюднила тільки знімок поцілунку.



Катерина Лозовицька з бойфрендом / Фото з її інстаграму

У коментарях бурхливо обговорюють нові фото Катерини з бойфрендом. Одні критикують та запитують чоловіка в тому, як йому вдалося виїхати за кордон:

"Ну так, логічно… Хтось так діє, а хтось в окопах сидить";

"Як ваш хлопець переїхав кордон?";

"Дивно, якщо такі слова сказав хлопець з України";

"Діє, то добре. А діяти так, щоб москаля хоч одного застрелити. Оце дійсно показник".

Інші ж сиплять компліменти й підкреслюють, що бойфренд Катерини не обов'язково повинен бути українцем.

"А я читаю коментарі, та думаю, напевно, люди вже скільки горя напилися через війну, що не можуть радіти чужому щастю";

"Такі гарні і гармонійні. Ви просто надзвичайна, щастя та кохання правильного чоловіка дуже личить Вам";

"Як же соромно за коментарі";

"Які прекрасні фотографії і вчинки";

"Зупиніться. Чого ви накинулися на неї за її слова, у вас є інформація про хлопця, хто він, громадянин якої країни?".