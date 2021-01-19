Переможниця десятого сезону романтичного проєкту "Холостяк" Даша Ульянова розірвала стосунки з коханим. У соцмережі вона зізналася, що наразі у неї немає хлопця.

Обговорення навколо проєкту "Холостяк" тривають і після закінчення шоу. Так, у сторіс на особистій сторінці в інстаграмі переможниця десятого сезону повідомила, що розійшлася зі своїм обранцем.

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Відомо, що після фіналу "Холостяка" стосунки Даші Ульянової та головного героя, пілота Максима Михайлюка не склалися. Проте незадовго після того, як вони оголосили, що не разом, дівчина розповіла, що перебуває в стосунках з іншим.

Згодом виявилося, що 23-річна Ульянова закрутила роман з чоловіком, який на 20 років старший за неї. Закохані почали зустрічатися в червні 2020 року.

Даша не ділилася деталями особистого життя, за яким після закічення "Холостяка", стежать тисячі глядачів. І хоча вона й розповіла про нового обранця, проте не розсекречувала його.

Про розрив з коханим дівчина повідомила, коли відповідала на запитання підписників. Один із фоловерів запитав, чи є у неї хлопець, адже вона ніколи його не показує. На це Даша відповіла, що хлопця немає.



Даша Ульянова про розрив з хлопцем / Скріншот з інстаграм-сторіс Даші Ульянової

Що відомо про участь Даші Ульянової в "Холостяку"

Гімнастка Даша Ульянова сподобалася головному герою "Холостяка-10" ще на першій вечірці. Під час проєкту глядачі спостерігали за розвитком їхньої історії кохання і у фіналі саме ця дівчина стала обраницею Максима.

На пост-шоу проєкту стало відомо, що стосунки Михайлюка та Ульянової не склалися. Вони розійшлися через 3 тижні після завершення зйомок. Причиною розриву стало зізнання Максима. Чоловік розповів, що на проєкті мав секс з іншою учасницею.