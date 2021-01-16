Перший сезон романтичного реліті-шоу "Холостячка" закінчився, а обговорення навколо нього не вщухають досі. Один із учасників проєкту Андрій Рибак розповів, які насправді стосунки є між Ксенією Мішиною та її обранцем Олександром Еллертом.

На шоу "Холостячка" за серце головної героїні боролися друзі – Андрій Рибак та Олександр Еллерт. Чоловіки наголошували, що незалежно від вибору Ксенії, їхня дружба не завершиться. Нещодавно Андрій дав інтерв'ю для ютуб-каналу "Гасіть світло", у якому розповів про особисте життя, а також стосунки його друга з Мішиною.

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Андрій Рибак і шоу "Холостячка"

На проєкті Андрій Рибак приголомшив Ксенію Мішину зізнанням про те, що за межами шоу його чекає інша дівчина, якій він пообіцяв не закохуватися у "Холостячку". Хоча акторка дала йому шанс реабілітуватися, проте згодом чоловік все-таки покинув шоу. Ксенія закохалася у друга Андрія – Олександра, з яким продовжує будувати стосунки після фіналу.

Рибак про стосунки Еллерта і Мішиної

Чоловік поділився, що, на його думку, між Олександром і Ксенією є справжнє кохання. Андрій розповів, що одного разу вони разом дивилися якийсь випуск шоу і почуття було видно неозброєним оком.

Була ціла компанія: Саша, Ксенія, наші друзі, Еля (донька Олександра, – Showbiz 24), Платон (син Ксенії – Showbiz 24). Ми спілкувалися, чудово провели час. Між ними дійсно щирі, теплі почуття. Це було дуже мило, вони трималися за руки, обіймалися, цілувалися. Тоді я побачив, що це по-справжньому,

– розповів Андрій.

Рибак додав, що після проєкту він та Олександр бачаться не так часто, як до нього. Проте їхня дружба не закінчилася. Чоловіки постійно підтримують зв'язок, поєднують робочі моменти і дружнє спілкування.

Особисте життя Андрія Рибака

Ексучасник "Холостячки" також розповів про своє особисте життя. Андрій поділився, що після вильоту з шоу у нього відбулася непроста розмова з дівчиною Аліною, яка чекала його повернення з проєкту. Аліні Рибак обіцяв не закохуватися у Мішину, проте не зміг дотримати свого слова.

Чоловіку довелося вибачитися і вона з розумінням поставилася до його вчинків, пробачила, адже кохала. Зараз вони зустрічаються, але поки що не живуть разом. Аліна та Андрій багато часу проводять разом, будують стосунки, щасливі.

"Вона у мене проводить багато часу, я – у неї. Чесно кажучи, є відчуття, що ми разом, але у нас є квартири, де можна побути наодинці", – поділився Рибак.

Інтерв'ю Андрія Рибака: дивіться відео онлайн