Победительница десятого сезона романтического проекта "Холостяк" Даша Ульянова разорвала отношения с любимым. В соцсети она призналась, что сейчас у нее нет парня.

Обсуждения вокруг проекта "Холостяк" продолжаются и после окончания шоу. Так, в сторис на личной странице в инстаграм победительница десятого сезона сообщила, что разошлась со своим избранником.

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Известно, что после финала "Холостяка" отношения Даши Ульяновой и главного героя, пилота Максима Михайлюка не сложились. Однако незадолго после того, как они объявили, что не вместе, девушка рассказала, что находится в отношениях с другим.

Впоследствии оказалось, что 23-летняя Ульянова закрутила роман с мужчиной, который на 20 лет старше ее. Влюбленные начали встречаться в июне 2020 года.

Даша не делилась подробностями личной жизни, за которой после окончания "Холостяка", следят тысячи зрителей. И хотя она и рассказала о новом избраннике, однако не рассекречивала его.

О разрыве с любимым девушка сообщила, когда отвечала на вопросы подписчиков. Один из фолловеров спросил, есть ли у нее парень, ведь она никогда его не показывает. На это Даша ответила, что парня нет.



Даша Ульянова о разрыве с парнем / Скриншот из инстаграм-сторис Даши Ульяновой

Что известно об участии Даши Ульяновой в "Холостяке"

Гимнастка Даша Ульянова понравилась главному герою "Холостяка-10" еще на первой вечеринке. Во время проекта зрители наблюдали за развитием их истории любви и в финале. Именно эта девушка стала избранницей Максима.

На пост-шоу проекта стало известно, что отношения Михайлюка и Ульяновой не сложились. Они разошлись через 3 недели после завершения съемок. Причиной разрыва стало признание Максима. Мужчина рассказал, что на проекте у него был секс с другой участницей.