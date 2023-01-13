Холостяк 12 сезон 12 випуск: хто переміг у проєкті

Герой 12 сезону шоу "Холостяк" Алекс Топольський зробив фінальний вибір після 12 тижнів побачень з 19 дівчатами. За цей час він встиг закохатися в одну з них. З ким бізнесмен хоче продовжити будувати стосунки, розкриваємо нижче.

Переможницею найромантичнішого реаліті-шоу країни "Холостяк" 12 сезон стала модель Катя Лозовицька, передає 24 канал. Саме вона отримала каблучку на фінальній церемонії на острові Мадейра.

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Хто переміг у 12 сезоні проєкту "Холостяк"

У фіналі "Холостяка" опинилися дві дівчини, яких вважали фаворитками Алекса Топольського з першої вечірки – Саша Мудра та Катя Лозовицька. Після двох приголомшливих побачень у Португалії герой зробив найважливіший вибір у своєму житті. Він обрав спокій, умиротворення та гармонію. Саме з Катею він був готовий будувати стосунки, коли вимкнуться камери, та переїжджати до Америки.

Коли я почув, яким ти бачиш наше майбутнє, побачив твої щирі сумніви, водночас віру в нас. У моєму серці зазвучало твоє ім'я. Катю, я хочу бути з тобою. Ти приймеш цю обручку?

– сказав Алекс Топольський у фіналі.

"Я щаслива. Тепер ти тільки мій", – відреагувала Катя Лозовицька.

Важливо Холостяк 12 сезон 12 випуск: кастинг у мами Алекса та несподіваний фінальний вибір на Мадейрі

Катя Лозовицька – переможниця "Холостяка-12" / Фото СТБ