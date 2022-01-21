Переможець "Україна має талант" зізнався, куди витратить 250 тисяч гривень

У 10 сезоні шоу "Україна має талант" переміг 14-річний Артем Фесько. Йому дістався головний приз – 250 тисяч гривень. Хлопчик вирішив, що чверть мільйона витратить на творчість.

У грудні країна обрала найобдарованішого з 11 суперфіналістів проєкту "Україна має талант". 14-річний Артем Фесько розтопив серця суддів і підкорив глядачів, тож виборов перемогу в силачів, повітряних акробатів, фокусників та інших вокалістів. Йому дістались не лише визнання і народна любов, а й 250 тисяч гривень.

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Як Артем Фесько відреагував на перемогу в "Україна має талант"

Хлопець не приховує, що й мріяти не міг про перемогу в масштабному шоу. У день суперфіналу він був впевнений, що головний приз отримає повітряний гімнаст Ельдар Юлдашев, однак він не ввійшов навіть у трійку найкращих.

"Я навіть не міг уявити, що зможу стати переможцем. Це просто не вкладалося в голові, адже було багато сильних учасників. У мене був шок", – зізнався Артем Фесько.

Артем Фесько після перемоги на "Україна має талант" / Фото з інстаграму хлопця

Куди переможець "Україна має талант" витратить гроші

У фіналі Артему Феську дістався грошовий приз на розвиток свого таланту – чверть мільйона гривень. Хлопчик з села Попільня пообіцяв, що всі 250 тисяч витратить на творчість.

Ми ще думаємо, куди вкладемо ці гроші. Швидше за все, вони підуть на розвиток моїх вокальних даних. Можливо, я запишу на професійній студії свої пісні. Все буде витрачено на творчість,

– зізнався підліток.