В декабре страна выбрала самый одаренный из 11 суперфиналистов проект "Україна має талант". 14-летний Артем Фесько растопил сердца судей и покорил зрителей, поэтому завоевал победу у силачей, воздушных акробатов, фокусников и других вокалистов. Ему достались не только признание и народная любовь, но и 250 тысяч гривен.

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Как Артем Фесько отреагировал на победу в "Україна має талант"

Парень не скрывает, что мечтать не мог о победе в масштабном шоу. В день суперфинала он был уверен, что главный приз получит воздушный гимнаст Эльдар Юлдашев, однако не вошел даже в тройку лучших.

"Я даже не мог вообразить, что смогу стать победителем. Это просто не укладывалось в голове, ведь было много сильных участников. У меня был шок", – признался Артем Фесько.

Артём Фесько после победы на "Україна має талант" / Фото с инстаграммы парня

Куда победитель "Україна має талант" потратит деньги

В финале Артему Фесько достался денежный приз на развитие своего таланта – четверть миллиона гривен. Мальчик из села Попельня пообещал, что все 250 тысяч потратит на творчество.

Мы думаем, куда вложим эти деньги. Скорее всего они пойдут на развитие моих вокальных данных. Может, я запишу на профессиональной студии свои песни. Все будет потрачено на творчество,

– признался подросток.

Интересно, что после оглашения победителя "Україна має талант" на шоу обрушилась волна хейта. В соцсетях писали, что вокальными данными Артем Фесько должен был кичиться на других проектах, а победу стоило отдать акробатам, спортсменам и так далее.