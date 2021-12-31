Скрипаль Олександр Божик 10 років тому дійшов до фіналу проєкту "Україна має талант". Він поділився, що цьогоріч не дивився новий сезон проєкту.

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Олександр Божик про новий сезон "Україна має талант"

Музикант зауважив, що грою на музичному інструменті важко здивувати. Тому свого часу він втілював у життя різноманітні ідеї.

"Чесно кажучи, не маю часу дивитися телебачення. Але щодо музикантів, то скажу, що трохи складно здивувати слухача на музичному інструменті. Навіть коли я брав участь у шоу “Україна має талант”, то мало було просто грати на скрипці, треба було щось придумувати, і думаю, мені це вдалося. Навіть продюсери казали: "Що ти будеш робити?". Я кажу: "Буду грати на двох скрипках". Вони кажуть: "А як це?". А я кажу: "Я поняття не маю, як це, але у нас є ще пару тижнів, будем думати", – поділився чоловік.



Олександр Божик з дружиною / Фото Анастасії Зазуляк, 24 канал

Розмову з Олександром та Юлією Божиками читайте у межах проєкту Інтерв'ю24.

Олександр Божик додав, що хоч він не бачив новий сезон шоу, але знав про те, що Євген Кот був серед членів журі, що його здивувало.

Коли я ще виступав на шоу, у нас був номер з обрізанням струн, де він був моїм помічником. Тоді Євген ще працював "людиною, яка абсолютно все робить на шоу". І він став першим, хто вперше в житті обрізав мені на скрипці струни. Після того цей номер я повторював разів 500 мінімум, але саме цей перший раз, з його легкої руки, став досить відомим,

– зізнався артист.

Виступ Божика з обрізанням струн: дивіться відео

Участь в інших проєктах

Олександр Божик розповів, що на телебачення варто з'являтися. Однак в шоу "Танці з зірками" він навряд чи б взяв участь.

Для артиста це дуже важливо, тому що люди дивляться телебачення, треба завжди бути в центрі уваги, і якщо буде якась цікава пропозиція, можливо, ми візьмемо участь. Нам колись пропонували якесь сімейне шоу. Але танцювати я точно не буду, я не дуже по танцях,

– поділився музикант.

Його дружина Юлія додала, що їм іноді пропонують взяти участь у шоу, однак ці запити їм не надто цікаві: "Так, пропонували, дзвонили мені й казали: "Чи Олександр візьме участь у "Міняю жінку". Тому поки що були пропозиції на такі шоу, які нам, скажімо, не дуже цікаві. Але, звичайно, якщо буде щось цікаве, то обов'язково візьмемо участь".

Водночас скрипаль часто брав участь у закордонних шоу. Завдяки цьому його більше впізнавали й ходили на концерти.

"Багато виступали: це було і "Британія має талант", і Італія, Румунія, Польща. Виступи були досить успішними. Десь доходив до фіналу, десь до півфіналу. І це так само для артиста є дуже важливим, тому що, наприклад, після шоу "Польща має талант" кількість концертів помітно збільшилась", – розповів чоловік.

Інтерв'ю з Олександром та Юлією Божиками у відеоформаті: дивіться онлайн