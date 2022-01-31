Переможець "Танців" Артур Логай розповів, як його не впізнав власний син: кумедна історія

Переможець "Танців з зірками" Артур Логай є актором, тож часто йому доводиться поставати в різноманітних образах. Одного разу він перевтілився так, що його не зміг впізнати син.

Відомий український актор Артур Логай поділився кумедною історією, яка сталась з ним на зйомках одного з серіалів. Тоді переможець "Танців з зірками" був в образі графа.

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Кумедна історія від Артура Логая

Під час зйомок серіалу артист побачив автівку, що під'їхала до майданчика. Виявилось, що це приїхала його дружина Женя з сином Левом, щоб пригостити піцою.

У дружини із сином є традиція – щонеділі вони разом готують щось смачненьке. Так от, я підходжу до машини, відкриваю двері й син дивиться на мене великими очима і відхиляється. Я кажу: "Це ж я", на що Лев запитує: "Хто?"

– розповів Артур Логай.

Так, малюк не впізнав зіркового батька у новому образі. Вперше він побачив тата з вусами.

"Він просто мене не впізнав із вусами, в одязі із минулого століття. Потім доторкнувся до моїх вус і запитав, що це. Я відповів: "Вуса". Син прикладав палець собі над губою і каже: "У мене немає "вуса"", – розсмішив актор.



Артур Логай з дружиною і сином / Фото з інстаграму зірки