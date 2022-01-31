Известный украинский актер Артур Логай поделился забавной историей, произошедшей с ним на съемках одного из сериалов. Тогда победитель "Танцев со звездами" был в образе графа.

Читайте также: "С удовольствием отправляю в блок": почему Тарас Цымбалюк блокирует фанов в инстаграме

Забавная история от Артура Логая

Во время съемок сериала артист увидел подъехавшую к площадке машину. Оказалось, что приехала его жена Женя с сыном Львом, чтобы угостить пиццей.

У жены с сыном есть традиция – каждое воскресенье они вместе готовят что-нибудь вкусненькое. Так вот, я подхожу к машине, открываю дверь и сын смотрит на меня большими глазами и отклоняется. Я говорю: "Это же я", на что Лев спрашивает: "Кто?"

– рассказал Артур Логай.

Да, малыш не узнал звездного отца в новом образе. В первый раз он увидел папу с усами.

"Он просто меня не узнал с усами, в одежде из прошлого века. Потом прикоснулся к моим усам и спросил, что это. Я ответил: "Усы". Сын прикладывал палец себе над губой и говорит: "У меня нет "уса"", – рассмешил актер.

Артур Логай с женой и сыном / Фото из инстаграма звезды

Напомним, недавно жена Артура Логая поделилась не забавной, но интересной и необычной историей отношений с мужем. Оказалось, что актер впервые поцеловал свою будущую жену, когда она встречалась с другим.