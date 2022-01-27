У середу, 26 січня, Артур Логай святкував п'яту річницю стосунків з дружиною. Вранці він подарував їй рожеві тюльпани, а ввечері повів у ресторан і театр. Та ж у своєму блозі розповіла, як закрутився їхній роман, який переріс у міцний шлюб.

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Артур Логай поцілувався з дружиною, коли вона була з іншим

Майбутнє подружжя познайомилось в акторській школі більш як 5 років тому. Кучерява брюнетка одразу ж сподобалася Артуру Логаю, але була неприступна, бо зустрічалась з іншим. Усі чотири місяці навчання між ними були іскри і полум'я, але перший поцілунок стався лише на новорічному корпоративі.

Ми з А (Артуром – ред. Showbiz 24) дуріємо і якось випадково цілуємось. Заснули ми разом, але нічого не було,

– пригадала Євгенія.

Після тієї ночі дівчина поїхала у романтичну подорож Японією зі своїм хлопцем. Однак всі три тижні Євгенія думала лише про Артура Логая. Їй було "моторошно і ніяково від своїх почуттів". Проте наступна зустріч лише довела, що вона по вуха закохана. Так, після однієї з репетицій актор залишився в коханої, відтоді вони разом уже п'ять років.

Всі потім розійшлися по домівках, А залишився. Вже як 5 років. З річницею нас,

– романтично написала Євгенія Логай.

Артур Логай з дружиною Євгенією / Фото з інстаграму блогерки

Цікаво, що до Євгенії Артур Логай зустрічався з керівницею проєкту на шоу "Х-фактор", учасником якого він був. Дівчина народила йому сина Германа, але після цього пара розбіглася.

Повний текст публікації Євгенії Логай:

Як один поцілунок зруйнував моє життя.

24 грудня, корпоратив в акторській школі, ми святкуємо у закладі, всі добряче напідпитку і на обіймальному вайбі. Всі ці 4 місяці ми з А вчимося разом, між нами іскри та полум'я, але я не приступна. Бо в стосунках, і це не правильно!

Наші всі танцюють у колі, ми з А дуріємо і якось випадково цілуємось! Заснули ми разом, але нічого не було. Вранці рано відкриваю телефон і бачу смс від свого хлопця: "Малиш, ти прокинулася? За 4 години тобі потрібно бути в аеропорту. До зустрічі в Японії".

Я подивилася на сплячого А, одяглася і тихенько поїхала. Подорожувала я 3 тижні, всі мої думки, і я сама була не в цих гарних місцях і не зі своїм хлопцем. Було моторошно і ніяково від своїх почуттів, але мене просто розривало. Всі думки про ту ніч і А в голові.

Повернулась я 19 січня, і цього ж дня в мене було навчання, де ми зустрілися з А знову. Було одночасно ніяково і водночас серце вискакувало, побачивши його.

Пройшло ще кілька днів і настав час чергових домашніх завдань в акторській школі, ми з одногрупниками зібралися в мене вдома та записували завдання до ночі. Всі потім розійшлися по домівках, А залишився. Вже як 5 років. З річницею нас.