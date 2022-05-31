Переможець "Танців" Артур Логай розігрує зустріч з собою заради ЗСУ: скільки "коштує" кава з ним

Переможець шоу "Танці з зірками" активно волонтерить з перших тижнів війни. У квітні Артур Логай вигадав, як швидко збирати гроші для ЗСУ. Уже вдруге актор розігрує зустріч з собою. Вартість лота – 1 000 гривень.

В інстаграм-профілі з 135-тисячною аудиторією Артур Логай анонсував розіграш на підтримку ЗСУ, де головний приз – особиста зустріч з ним. Переможець "Танців з зірками" та актор серіалу "Моя улюблена Страшко" обіцяє приїхати в будь-яке місто України, яке перебуває під контролем ЗСУ і в якому не точаться активні бойові дії, і пригостити переможця кавою.

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Артур Логай розігрує зустріч з собою

Я приїду до вас, пригощу кавою та солодощами, ми круто поспілкуємось, прогуляємось і тим самим допоможемо закрити нагальні потреби окремих підрозділів ЗСУ, що перебувають на фронті,

– обіцяє Артур Логай.

Його ціль – зібрати 150 тисяч гривень на закупівлю обладнання для підрозділів Збройних Сил України на лінії зіткнення. Участь у розіграші коштує тисячу гривень. Аукціон триватиме щонайменше тиждень – до 6 червня. Якщо ж до того часу Артур Логай не виручить усю суму, він продовжиться.

"Ви можете збільшити свої шанси на перемогу, зробивши більший платіж, кратний 1 000 гривень. Наприклад, якщо переведете 2 000 гривень, тоді ваше ім'я у таблиці розіграшу буде вказано двічі. Якщо переведете 3 000, то тричі", – додає актор.

Переможець "Танців з зірками" вигадав, як бути тим, хто хоче допомогти, але перебуває за кордоном: "Якщо ви знаходитесь за кордоном України, то ви можете подарувати цю зустріч комусь з друзів та близьких".

Артур Логай розігрує зустріч і каву з собою у будь-якому місті України: фото