В инстаграм-профиле со 135-тысячной аудиторией Артур Логай анонсировал розыгрыш в поддержку ВСУ, где главный приз – личная встреча с ним. Победитель "Танцев со звездами" и актер сериала "Моя любимая Страшко" обещает приехать в любой город Украины, который находится под контролем ВСУ и в котором не ведутся активные боевые действия, и угостить победителя кофе.

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Артур Логай разыгрывает встречу с собой

Я приеду к вам, угощу кофе и сладостями, мы круто пообщаемся, прогуляемся и тем самым поможем закрыть насущные нужды находящихся на фронте отдельных подразделений ВСУ,

– обещает Артур Логай.

Его цель – собрать 150 тысяч гривен на закупку оборудования для подразделений Вооруженных сил Украины на линии столкновения. Участие в розыгрыше стоит тысячу гривен. Аукцион продлится минимум неделю – до 6 июня. Если к тому времени Артур Логай не выручит всю сумму, он продолжится.

"Вы можете увеличить свои шансы на победу, сделав больший платеж, кратный 1 000 гривен. Например, если переведете 2 000 гривен, тогда ваше имя в таблице розыгрыша будет указано дважды. Если переведете 3 000, то трижды", – добавляет актер.

Победитель "Танцев со звездами" придумал, как быть тем, кто хочет помочь, но находится за границей: "Если вы находитесь за границей Украины, то вы можете подарить эту встречу кому-то из друзей и близких".

Артур Логай разыгрывает встречу и кофе с собой в любом городе Украины: фото

К слову, такой аукцион Артур Логай производит не впервые. В апреле он разыгрывал встречу и кофе с собой всего за 250 гривен. Тогда актер не ставил своей целью собрать конкретную сумму, так что лотерея длилась всего 5 дней.